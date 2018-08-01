СМИ знают, зачем Алла Пугачева в Европу уехала
1 августа 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева отдыхала в этом году на Сардинии, потом полетела на на Кипр, где не так давно приобрела недвижимость. Как сообщает пресса, сейчас певица уехала в Европу, чтобы решить вопрос с видом на жительство.
Один из знакомых Примадонны рассказал, что Алла Борисовна планировала узаконить все вопросы, связанные с получением вида на жительство, для этого ей нужно было присутствие всех родных. Говорят, что пара взяла с собой на заграничный отдых детей именно потому, что вскоре всем будут вручены европейские паспорта.
Также знаменитой певице надо было упорядочить счета, распорядиться о наследниках, сообщает Дни.ру.
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