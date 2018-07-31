Надо же было себя так изуродовать, Надежду Бабкину невозможно узнать на фото

Поклонники не узнали изуродованную пластикой Надежду Бабкину. Невооруженным взглядом можно заметить, что лицо артистки выглядит неестественным и слишком натянутым, а губы вообще портят всю картину.

Похоже «догнать и перегнать Америку» у нас в крови. И если уж берутся отечественные дивы перекраивать свои лицо и тело, то делают это с маниакальным упорством и до неузнаваемости. А начав борьбу со старостью, уже не останавливаются.

68-летняя народная артистка Надежда Бабкина, судя по всему, в очередной раз побывала у пластического хирурга. И получилось как-то не слишком удачно. Поклонники певицы на фото даже не сразу узнали свою любимицу.

«Это ж надо так себя изуродовать пластикой, худеть надо срочно», «За что люди себя так ненавидят? Почему так нужно себя уродовать?», «Женщины в погоне за молодостью и делая часто пластику, уродуют себя, зачем? ведь красивее и моложе себя НЕ сделаете, а только смешнее и... И массивные блестящие побрякушки тоже вас старят, как у цыганской лошади сбруя -перебарщиваете...», «После такой пластики естественное старение не кажется страшным», - написали пользователи в комментариях.