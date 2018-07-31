//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Бывшую любовницу Ивана Краско обманули на шоу с ДНК-тестом, выудив признание

31 июля 2018, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшую любовницу Ивана Краско обманули на шоу с ДНК-тестом, выудив признание
Фото: из соцсети

Актер Иван Краско очень любит молоденьких барышень, или это они очень любят известного актера. Да так сильно, что непременно стараются родить от него детей, или уверяют его, что родили именно от него. Разобраться в ситуации попыталась программа «На самом деле», но тоже очень своеобразным способом – шантажом.

Актриса Дарья Горшкова  много лет назад была любовницей Иваном Краско. Не смотря на разницу в возрасте в 40 лет, они даже жили какое-то время вместе. Молодая возлюбленная отца не пришлась по вкусу только сыну артиста. А в 70 лет престарелый дон-жуан решил, что молодая любовница недостаточно молода для него и «фактически попросил разрешение на отношения» с еще более юной девушкой Натальей Вяль.

А через некоторое время экс-любовница сообщила известному артисту, что родила от него дочь. «Я навещал и Машу, и Дашу. Маленький ребенок всегда вызывает умиление. А потом мы встречались с Дашей, а она говорила: «Ребенок очень непростой», - рассказал Иван Краско.

Бывшая возлюбленная утверждала, что она не изменяла артисту. Эксперты признали ее слова ложью. В студии программы задавали еще много вопросов Дарье, а потом ее предупредили, что сидящая напротив нее нынешняя супруга артиста Наталья держит в руках конверт, в котором находятся результаты ДНК-теста между дочерью Дарьи и Иваном Краско.

И тогда она все же призналась: «Иван Иванович, не ваш это ребенок». Женщина боялась увидеть результаты ДНК-теста. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что конверт пуст. Никаких анализов там не было и быть не могло. «Фактически вас развела девчонка, в этом конверте ничего нет, вас просто взяли на слабо», - сказал ведущий программы, обращаясь к Горшковой.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БИ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Депутат Европарламента из Чехии поделился впечатлением от Крыма

Депутат Европарламента из Чехии поделился впечатлением от Крыма

Депутаты Европарламента посетили Крым и поделились впечатлением от полуострова. Делегация из Чехии - политики и общественные деятели - во главе с Яромиром Когличеком находится в Крыму несколько дней.

//В мире

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о тайном сговоре

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о тайном сговоре

Дональд Трамп заявил о том, что тайный сговор не является преступлением. Трамп написал в Твиттер, что самого тайного сговора не было, имея в виду дело о якобы вмешательстве России в выборы президента в 2016 году.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости RedTram

//В мире

В 2020 году Россия поставит в США шесть ракетных двигателей

В 2020 году Россия поставит в США шесть ракетных двигателей

Научно–производственное объединение (НПО) «Энергомаш» и United Launch Alliance (ULA) — оператор запусков ракет Atlas V заключили новое соглашение о поставке в Соединённые Штаты ракетных двигателей РД-180 в 2020.

//В мире

СМИ нашли на Украине многотысячную силу для нового государственного переворота

СМИ нашли на Украине многотысячную силу для нового государственного переворота

Усилиями украинских политиков и военных в стране создана многотысячная армия для нового государственного переворота – добровольческие батальоны. Такая точка зрения изложена в материале, выложенном интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Порошенко поприветствовал введение новых санкций ЕС в отношении Крыма

Порошенко поприветствовал введение новых санкций ЕС в отношении Крыма

Во вторник, 31 июля, президент Украины Петр Порошенко поприветствовал введение новых санкций в отношении Крыма. Ранее стало известно о подобном решении государств, являющихся членами Евросоюза.

//Политика

Госдума прокомментировала новые санкции ЕС в отношении компаний РФ

Госдума прокомментировала новые санкции ЕС в отношении компаний РФ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал введение новых санкций ЕС в отношении российских компаний участвовавшие в строительстве Крымского моста.

//Шоу-бизнес

Вопрос не понравился, Лепс ударил телеведущую прямо во время интервью

Вопрос не понравился, Лепс ударил телеведущую прямо во время интервью

Возможность задать провокационные вопросы певцу Григорию Лепсу закончилась для известной телеведущей плачевно. Алла Михеева получила удар по голове от настоящего мужика российской эстрады.

//Шоу-бизнес

Актер Новиков 15 раз женился на одной и той же женщине

Актер Новиков 15 раз женился на одной и той же женщине

Известный советский и российский актер Владимир Новиков признался, что был женат 16 раз. Причем 15 из своих 16 браков он заключал с одной и той же женщиной – своей второй супругой Еленой.

//В мире

В Госдуме призвали россиян отказаться от посещения опасных стран

В Госдуме призвали россиян отказаться от посещения опасных стран

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов призвал россиян отказаться от посещения стран Центральной Африки. Ситуация там нестабильна, и безопасность не гарантируется.

//Общество

Церковь против зомби. Парад живых мертвецов отменили из-за жалоб РПЦ

Церковь против зомби. Парад живых мертвецов отменили из-за жалоб РПЦ

Парад зомби, который несколько раз проходил в Перми, в этом году отменили из-за жалоб священнослужителей. В церкви посчитали шоу «вредным для психического и нравственного здоровья детей»

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Бывшую любовницу Ивана Краско обманули на шоу с ДНК-тестом, выудив признание

Бывшую любовницу Ивана Краско обманули на шоу с ДНК-тестом, выудив признание

Экс-любовница Иван Краско утверждала, что родила ребенка от актера. Разобраться в ситуации попыталась программа «На самом деле», но тоже очень своеобразным способом – шантажом.

//Происшествия

В Нижнем Новгороде нашли тело пропавшего журналиста Грачева

В Нижнем Новгороде нашли тело пропавшего журналиста Грачева

Пропавший 21 июля в Нижнем Новгороде журналист Сергей Грачев найден погибшим. Об обнаружении тела сообщили волонтеры нижегородского поисково-спасательного отряда. Подробностей не приводится.

//В мире

События в Армении идут вразрез с обещаниями властей страны, заявил Лавров

События в Армении идут вразрез с обещаниями властей страны, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня, что события в Армении идут вразрез с обещаниями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.

//Происшествия

Заключенные в ярославской колонии прекратили голодовку

Заключенные в ярославской колонии прекратили голодовку

Шестеро заключенных ярославской колонии № 8 прекратили ранее объявленную голодовку. В их числе и подвергавшийся пыткам Евгений Макаров, сообщил уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

//В мире

Трамп предположил, когда фейковые СМИ исчезнут

Трамп предположил, когда фейковые СМИ исчезнут

Американский лидер Дональд Трамп высказал предположение, когда смогут исчезнуть средства массовой информации, которые распространяют фейковые, не соответствующие действительности новости.

//В мире

В Австралии шестилетний ребенок дважды пережил укусы ядовитых змей

В Австралии шестилетний ребенок дважды пережил укусы ядовитых змей

В Австралии шестилетний ребенок дважды за несколько дней пережил укусы смертельно ядовитых змей. Мальчик дважды попадал в больницу после змеиных укусов, и медикам удавалось его спасти.

//В мире

Личности убитых в ЦАР журналистов установлены

Личности убитых в ЦАР журналистов установлены

Стали известны личности российских журналистов, убитых в ночь на вторник в Центральноафриканской Республике. Это журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

//Шоу-бизнес

Ваенга нецензурно высказалась о Монеточке

Ваенга нецензурно высказалась о Монеточке

Певица Елена Ваенга подвергла крайне жесткой критике юную популярную исполнительницу Елизавету Гырдымову, выступающую под псевдонимом Монеточка, в своем комментарии к ее выступлению.

//Новости СМИ2

//В мире

В Центральноафриканской Республике убиты журналисты

В Центральноафриканской Республике убиты журналисты

В Центральноафриканской республике сегодня найдены убитыми три журналиста. У двоих из них были пресс-карты издания «Известия», сообщили в посольстве России в Центральноафриканской Республике.

//Экономика

Только один россиянин в июне оформил валютную ипотеку

Только один россиянин в июне оформил валютную ипотеку

На фоне постепенного снижения ставок по рублевому ипотечному кредитованию валютная ипотека совершенно утратила популярность в России: в июне был оформлен всего один валютный ипотечный кредит.

//Общество

Рука об руку

Рука об руку

1–2 сентября в Крым приедет вся Россия. Город-герой Керчь примет тысячу мальчишек и девчонок из всех регионов нашей огромной страны. Им предстоит побороться за «Кубок двух морей» – главный символ одноимённого турнира.

//В мире

Внучка Муссолини заявила о выходе из партии Берлускони

Внучка Муссолини заявила о выходе из партии Берлускони

Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, заявила о выходе из партии экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Она не согласна с тем, что партия перешла в оппозицию.

//Политика

МГИК зарегистрировал Балакина кандидатом в мэры после угрозы расформирования

МГИК зарегистрировал Балакина кандидатом в мэры после угрозы расформирования

Мосгоризбирком (МГИК) зарегистрировал Михаила Балакина от партии «Союз горожан» кандидатом на должность мэра Москвы в связи с вероятной угрозой расформирования комиссии. Соответствующее решение было принято в ходе заседания МГИК.

//Экономика

Из-за роста НДС 80% крупных российских компаний повысят цены

Из-за роста НДС 80% крупных российских компаний повысят цены

Лишь 10% крупных российских компаний готовы взять на себя дополнительные издержки от повышения НДС. А 80% уже заявили о планах повысить цены вслед за повышением налога на добавленную стоимость.

//Новости Redtram

//live

«Хорошо всё то, что делается в пользу граждан!»

«Хорошо всё то, что делается в пользу граждан!»

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает упрощение порядка получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Размышляет председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина ХОВАНСКАЯ:

//Шоу-бизнес

Завела мужа турка, жди, что он найдет себе Наташу, блогер о измене в семье Лорак

Завела мужа турка, жди, что он найдет себе Наташу, блогер о измене в семье Лорак

Новость о том, что мужа певицы Ани Лорак «застукали» с молодой тусовщицей караоке-баре облетели весь интернет. На видео турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу нежно обнимал киевлянку Яну Беляеву.

//Туризм

Санкт-Петербург признан одним из самых романтичных мест мира

Санкт-Петербург признан одним из самых романтичных мест мира

По результатам опроса ведущих экспертов по путешествия и самих путешественников, проведенного британским издательством, Санкт-Петербург вошел в рейтинг самых романтичных мест на Земле.

//Общество

Что важно прочитать нашим детям

Что важно прочитать нашим детям

Скоро в школу. А кому-то – в первый раз! Мы поздравляем счастливчиков-первооткрывателей и их родителей, и всех-всех-всех, кто продолжает интереснейший путь обучения и саморазвития.

//В мире

В Испании начали размещать мигрантов на стадионах

В Испании начали размещать мигрантов на стадионах

Юг Испании захлестнуло волной мигрантов. Для них уже давно не хватает мест в миграционных центрах. Местные власти вынуждены размещать вновь прибывающих в спортивных залах и на стадионах.

//Общество

Захарова рассказала об удаленном "целебном" фото Лаврова

Захарова рассказала об удаленном "целебном" фото Лаврова

Мария Захарова рассказала об удаленном с официальных страниц ведомства в соцсетях "целебном" фото Сергея Лаврова. Фото главы МИД России с подписью "целебное" появилось ранее в Twitter и Facebook.

//Происшествия

На трассе М-8 восстановлено движение транспорта

На трассе М-8 восстановлено движение транспорта

В Пушкинском районе Подмосковья на трассе М-8 восстановлено движение автотранспорта в обе стороны, нарушенное в результате обрушения пешеходного моста, в опору которого врезался грузовик.

//Общество

Пропавшая в белгородском поселке Уразово девочка найдена мертвой

Пропавшая в белгородском поселке Уразово девочка найдена мертвой

Пропавшая в белгородском поселке Уразово девятилетняя девочка найдена мертвой. О пропаже ребенка в посёлке Уразово Валуйского района Белгородской области сообщение на сайте «Лиза Алерт» появилось в ночь на 31 июля.

//Общество

Обвинительное заключение крымчанки Елены Одновол передано в суд Киева

Обвинительное заключение крымчанки Елены Одновол передано в суд Киева

Обвинительное заключение в отношении руководителя крымского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Елены ОДНОВОЛ передано в Апелляционный суд Киева для рассмотрения по существу.

//Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала, какой ее видит муж

Татьяна Навка показала, какой ее видит муж

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка стала активным блогером. Навка не прячет ни своих дочек, ни мужа, выкладывает в соцсети и свои фотографии в бикини. В Инстаграм фигуристки появилось интригующее фото Татьяны на пляже.

//В мире

На Украине предложили сажать в тюрьму за торговлю с Россией

На Украине предложили сажать в тюрьму за торговлю с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил ввести не только моральную, но и уголовную ответственность за экономическое сотрудничество с Россией.

//В мире

В армии ДНР сообщили о гибели безоружных ополченцев под минометным огнем ВСУ

В армии ДНР сообщили о гибели безоружных ополченцев под минометным огнем ВСУ

В зоне конфликта в Донбассе произошли новые боестолкновения, в ходе которых понесли потери Вооруженные силы Украины и ополченцы ДНР. Информацию об этом раскрыли в армии самопровозглашенного государства.

//Шоу-бизнес

Юлия Барановская показала свое фото в новом образе

Юлия Барановская показала свое фото в новом образе

Телеведушая, мама троих детей футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свое фото в новом образе. Многодетная мама вышла в свет в новом для себя образе - в корсете и мужской рубашке оригинальной длины.

//В мире

В сети появились снимки российского альпиниста, спасенного в Пакистане

В сети появились снимки российского альпиниста, спасенного в Пакистане

В сети появились фотографии российского альпиниста, который был спасен с горы на территории Пакистана. Александра Гукова сегодня утром удалось эвакуировать со склона и направить в больницу.

//Общество

Эдгар Запашный рассказал о состоянии брата

Эдгар Запашный рассказал о состоянии брата

Эдгар Запашный рассказал о состоянии своего брата. Стало известно, что Аскольда выпишут в ближайшее время. Напомним, что сегодня утром дрессировщик был госпитализирован в больницу.

//Культура

И этот фильм испортит, поклонники "Гардемаринов" против участия дочери Пугачевой

И этот фильм испортит, поклонники "Гардемаринов" против участия дочери Пугачевой

Поклонники сериала «Гардемарины» неожиданно жестко раскритиковали выбор актрисы на роль Екатерины II в продолжении фильма. Они неожиданно высказались против решения режиссера снимать Кристину Орбакайте.

//Общество

Минтранс предлагает уточнить понятия ручной клади

Минтранс предлагает уточнить понятия ручной клади

Министерство транспорта предлагает уточнить понятия ручной клади. Ведомство предлагает вывести дамские сумочки, рюкзаки, портфели и некоторые другие предметы из-под понятия ручной клади.

//Наука

Росздравнадзор выявил связь между раком и ожирением

Росздравнадзор выявил связь между раком и ожирением

В Росздравнадзоре во вторник, 31 июля, сообщили о связи между ожирением и развитием онкологии. Согласно последней информации ученых, лишний вес часто становится причиной возникновения 12 видов рака.

//Общество

На Урале закрыли лагерь, где детей кормили фаст-фудом

На Урале закрыли лагерь, где детей кормили фаст-фудом

В Свердловской области временно закрыли детский лагерь. Директор лагеря заключил договор с соседним кафе, поэтому на завтрак дети ели сэндвич с курицей, а на обед – наггетсы.

//В мире

СМИ: самолет EgyptAir прекратил взлет из-за пламени под крылом

СМИ: самолет EgyptAir прекратил взлет из-за пламени под крылом

Пассажирский самолет авиакомпании EgyptAir сегодня утром был вынужден вернуться в аэропорт. Причиной случившегося, согласно последней информации СМИ, стало сообщение одного из пассажиров о возгорании.

//Общество

Правозащитники узнали, что убивших отца девушек он не пускал в школу на уроки

Правозащитники узнали, что убивших отца девушек он не пускал в школу на уроки

Правозащитники посетили девушек, признавшихся в убийстве собственного отца и помещенных в СИЗО. Сестрам, обвиняемых в убийстве родителя, 17, 18 и 19 лет. Они признались, что отец относился к ним, как рабыням.

//Шоу-бизнес

Экс-супруга актера Кирилла Сафонова скончалась от алкоголизма

Экс-супруга актера Кирилла Сафонова скончалась от алкоголизма

В минувший понедельник, 30 июля, стало известно о кончине первой жены известного актера Кирилла Сафонова, который в настоящий момент является мужем солистки группы "Фабрика" Саши Савельевой.

//В мире

Ситуация в Донбассе за минувшие сутки обострилась, заявили в ДНР

Ситуация в Донбассе за минувшие сутки обострилась, заявили в ДНР

Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил СМИ, что ситуация у линии соприкосновения в Донбассе обострилась за минувшие сутки.

//Культура

СМИ узнали причину смерти актрисы Натальи Кузнецовой - рак

СМИ узнали причину смерти актрисы Натальи Кузнецовой - рак

Актриса театра и кино Наталья Кузнецова, скончавшаяся 28 июля, умерла в реанимации московской больницы. Кузнецова поступила в больницу №50 17 июля. Ей был поставлен диагноз - рак.

//Происшествия

МЧС: опасность возникновения смерчей над Черным морем сохраняется

МЧС: опасность возникновения смерчей над Черным морем сохраняется

Южный региональный центр МЧС во вторник сообщил о том, что опасность возникновения смерчей над Черным морем сохраняется. Предполагается, что разгула стихии можно ожидать и в течение завтрашнего дня.

//Общество

МИД показал "целебное" фото Сергея Лаврова и посоветовал, куда его прикладывать

МИД показал "целебное" фото Сергея Лаврова и посоветовал, куда его прикладывать

Министерство иностранных дел РФ опубликовало на своей официальной странице в Facebook "целебную фотографию" Сергея Лаврова. На фото глава МИД держит в руке российский флаг. Лавров снят на фоне неба.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры