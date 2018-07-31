Бывшую любовницу Ивана Краско обманули на шоу с ДНК-тестом, выудив признание

Актер Иван Краско очень любит молоденьких барышень, или это они очень любят известного актера. Да так сильно, что непременно стараются родить от него детей, или уверяют его, что родили именно от него. Разобраться в ситуации попыталась программа «На самом деле», но тоже очень своеобразным способом – шантажом.

Актриса Дарья Горшкова много лет назад была любовницей Иваном Краско. Не смотря на разницу в возрасте в 40 лет, они даже жили какое-то время вместе. Молодая возлюбленная отца не пришлась по вкусу только сыну артиста. А в 70 лет престарелый дон-жуан решил, что молодая любовница недостаточно молода для него и «фактически попросил разрешение на отношения» с еще более юной девушкой Натальей Вяль.

А через некоторое время экс-любовница сообщила известному артисту, что родила от него дочь. «Я навещал и Машу, и Дашу. Маленький ребенок всегда вызывает умиление. А потом мы встречались с Дашей, а она говорила: «Ребенок очень непростой», - рассказал Иван Краско.

Бывшая возлюбленная утверждала, что она не изменяла артисту. Эксперты признали ее слова ложью. В студии программы задавали еще много вопросов Дарье, а потом ее предупредили, что сидящая напротив нее нынешняя супруга артиста Наталья держит в руках конверт, в котором находятся результаты ДНК-теста между дочерью Дарьи и Иваном Краско.

И тогда она все же призналась: «Иван Иванович, не ваш это ребенок». Женщина боялась увидеть результаты ДНК-теста. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что конверт пуст. Никаких анализов там не было и быть не могло. «Фактически вас развела девчонка, в этом конверте ничего нет, вас просто взяли на слабо», - сказал ведущий программы, обращаясь к Горшковой.