Вопрос не понравился, Лепс ударил телеведущую прямо во время интервью

Возможность задать провокационные вопросы певцу Григорию Лепсу закончилась для известной телеведущей плачевно. Алла Михеева получила удар по лицу от настоящего мужика российской эстрады.

На Международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку звезда "Вечернего Урганта" ведущая Алла Михеева задала вопрос о дочери музыканта. Она спросила, сколько Лепс заплатил за поступление своего чада в один из престижных вузов. Артист не стал отвечать и оправдываться, он вышел из себя и ударил журналистку. Как сообщает телеграм-канал Super, телеблондинка хотела сделать свой «острый репортаж» максимально рискованным и, похоже, ей это удалось.

Шокированная Михеева быстро покинула фестивальное закулисье. А сразу же после инцидента в Сети появилось видео, где популярный исполнитель бьет девушку микрофоном, однако его быстро удалили. Автор ролика отказался предоставить запись журналистам.

Отметим, что вопрос теледивы был вовсе не праздным. 55-летний певец активно помогает дочери Еве построить музыкальную карьеру. Он создал и продюсирует группу, в которую входят его дочь Ева, дочка владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и одна из участниц шоу «Голос.Дети» Эден Голан. Стараниями папы, коллектив упорно «светится» на всевозможных концертных площадках, фестивалях и телевидении.