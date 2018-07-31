Татьяна Навка показала, какой ее видит муж

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка стала активным блогером. Навка не прячет ни своих дочек, ни мужа, выкладывает в соцсети и свои фотографии в бикини. В Инстаграм фигуристки появилось интригующее фото Татьяны на пляже. Но не в купальнике, а в пляжном платье.

Вероятно, Навку сфотографировал ее супруг Дмитрий Песков. "Глазами мужа", - это один из хэштегов к снимку. "Пляжное платье - огонь", - похвалили в комментариях к фото подписчики и заинтересовались брендом платья.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)30 Июл 2018 в 7:42 PDT

После путешествия в Баку семейство с дочками отдыхает в Италии.