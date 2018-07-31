Татьяна Навка показала, какой ее видит муж
31 июля 2018, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка стала активным блогером. Навка не прячет ни своих дочек, ни мужа, выкладывает в соцсети и свои фотографии в бикини. В Инстаграм фигуристки появилось интригующее фото Татьяны на пляже. Но не в купальнике, а в пляжном платье.
Вероятно, Навку сфотографировал ее супруг Дмитрий Песков. "Глазами мужа", - это один из хэштегов к снимку. "Пляжное платье - огонь", - похвалили в комментариях к фото подписчики и заинтересовались брендом платья.
После путешествия в Баку семейство с дочками отдыхает в Италии.
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