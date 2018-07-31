Телеведушая, мама троих детей футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свое фото в новом образе. Многодетная мама вышла в свет в новом для себя образе - в корсете и мужской рубашке оригинальной длины. Жена Аршавина заявила, что футболист никогда не любил детей от Барановской

Обычно телевизионные программы Юлия Барановская ведет в строгих платьях и костюмах. Но на закрытии фестиваля "Жара" в Баку теледива позволила себе раскрепоститься. Поклонники поддержали Барановскую: "Вот не за кого так не радовалась, как за Вас, Юленька! Пусть у Вас будет еще множество других образов, нарядов!", "Стильная, стройная, обожаю". А хейтеры раскритиковали: "Неужели нельзя улыбнуться?", "Ужасный образ, а макияж просто жуть".

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)30 Июл 2018 в 10:10 PDT

Барановская "оторвалась" на фестивале.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)28 Июл 2018 в 10:14 PDT

Напомним, Юлия Барановская тяжело переживала расставание с Андреем Аршавиным. Они родили троих детей, но так и не оформили свои отношениях. У Аршавина появилась новая любовь. Поклонники Барановской не могут простить ему измены. Аршавин женился на женщине Алисе и воспитывает ее двоих детей как родных.Еще у них родилась дочь.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)23 Июл 2018 в 9:06 PDT

Юлия Барановская растит детей одна, делает все возможное для их развития.