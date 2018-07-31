Юлия Барановская показала свое фото в новом образе
31 июля 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведушая, мама троих детей футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свое фото в новом образе. Многодетная мама вышла в свет в новом для себя образе - в корсете и мужской рубашке оригинальной длины.
Обычно телевизионные программы Юлия Барановская ведет в строгих платьях и костюмах. Но на закрытии фестиваля "Жара" в Баку теледива позволила себе раскрепоститься. Поклонники поддержали Барановскую: "Вот не за кого так не радовалась, как за Вас, Юленька! Пусть у Вас будет еще множество других образов, нарядов!", "Стильная, стройная, обожаю". А хейтеры раскритиковали: "Неужели нельзя улыбнуться?", "Ужасный образ, а макияж просто жуть".
Барановская "оторвалась" на фестивале.
Напомним, Юлия Барановская тяжело переживала расставание с Андреем Аршавиным. Они родили троих детей, но так и не оформили свои отношениях. У Аршавина появилась новая любовь. Поклонники Барановской не могут простить ему измены. Аршавин женился на женщине Алисе и воспитывает ее двоих детей как родных.Еще у них родилась дочь.
Юлия Барановская растит детей одна, делает все возможное для их развития.
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