Экс-супруга актера Кирилла Сафонова скончалась от алкоголизма

В минувший понедельник, 30 июля, стало известно о кончине первой жены известного актера Кирилла Сафонова, который в настоящий момент является мужем солистки группы "Фабрика" Саши Савельевой.

Кирилл был десять лет женат на женщине по имени Елена, которая подарила ему дочь Анастасию. Вчера выяснилось, что бывшая жена Сафонова скончалась от алкоголизма. Данную информацию предоставил второй муж Елены, фотограф Вадим Сухаревский, передает "СтарХит".

Мужчина отметил, что пристрастие его бывшей возлюбленной к бутылке началось очень давно, однако она не признавала, что больна и не хотела лечиться в клинике. Дочь просила ее прибегнуть к помощи врачей, однако не преуспела и почти перестала общаться с матерью.