Завела мужа турка, жди, что он найдет себе Наташу, блогер о измене в семье Лорак

Новость о том, что мужа певицы Ани Лорак «застукали» с молодой тусовщицей в модном караоке-баре облетели весь интернет. На видео, опубликованном журналом «Super», супруг артистки турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу нежно обнимал киевлянку Яну Беляеву.

Публикация от SUPER (@super.ru)30 Июл 2018 в 1:20 PDT

На ситуацию с изменой бурно отреагировала скандальный блогер Лера Миро, тем более, что она буквально месяц назад предупреждала, что русским дамам, стремящимся замуж за мусульман надо сразу осознать, три жены для них - это норма, а две - это если денег мало.

«Ани Лорак познакомилась с турком в Анталье, притащила его на Украину домой, отмыла-одела, а он сделал ей предложение. Певица ездит по гастролям, а у мужа Мурата точно есть баба на стороне», - не так давно высказывала предположения Миро. Ну а теперь она просто не могла не разместить в своем блоге пост в стиле «я же говорила».

«Пока Ани Лорак рубит бабки и «чешет публику» на фестивале «Жара» и прочих курортах, муж Мурат гладил попку спутницы, пел с ней хором, шептал нежно в уши про соболиную бровь и глаза-озёра. В общем, делал всё, как положено по стандартной турецкой схеме. А чего вы хотели? Толстым изменяют. Изменяют и тем, кто не следит за мужем. Впрочем, если завела уж турка в доме, можешь хоть обглядеться, он всё равно найдёт себе Наташу для развлечения», - написала блогер.

Ну а дальше Лена решила предупредить всех желающих окунуться в прелести «1000 и одной ночи» и найти себе богатого восточного супруга. «Если вы собираетесь на курортах найти себе мужа, то должны знать, чем всё закончится. Восточная сказка - это гарем наложниц, где муж гуляет направо-налево, а ты - терпи. Единственный выход - сделать вид, что ничего не знаешь, фактам не веришь, а самой рыдать в подушку ночами и грызть батон колбасы», - рисует живописную картинку будущего лена Миро.