Фронтмен группы «Би-2» Игорь Бортник стал жертвой ограбления. В квартиру вокалиста известного российского коллектива проникли злоумышленники.

Как передаёт «Телепрограмма», грабители вскрыли металлическую дверь квартиры Игоря и проникли в помещение. Несмотря на то, что сработала система сигнализации, злоумышленники смогли забрать ценные вещи. Сотрудники полиции прибыли на место, однако воры успели убежать.

Отмечается, что группа «Би-2» не в первый раз становится жертвой ограбления. По словам источника, во время съемок очередного клипа группы злоумышленник украл телефон во время перерыва. На смартфоне происходила запись съемочного процесса. При этом преступник не учёл, что камера на телефоне включена, и заснял свою кражу. Так как гаджет был подключён к Сети, видео сразу же попало в Интернет, став доказательством преступления.