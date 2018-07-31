В Москве экстренно госпитализирован дрессировщик Аскольд Запашный

В Москве сегодня утром экстренно госпитализирован дрессировщик Аскольд Запашный. СМИ ранее написали, что Запашный оказался в больнице, у него по пути на работу случился приступ панкреатита. Брат и коллега Аскольда Эдгард Запашный рассказал о состоянии дрессировщика.

Эдгард Запашный рассказал радиостанции «Говорит Москва», что они с братом ехали на работу из разных мест. По словам Эдгарда, брату стало немножко нехорошо, они вызвали ему скорую. Он отметил, что пока ещё рано говорить о точном диагнозе.

Сейчас вместе с Аскольдом в больнице его жена и мама. Эдгард Запашный подчеркнул, что если вдруг брата решат оставить в больнице, то представление, назначенное на завтра, всё равно не будет отменено. У братьев есть варианты, когда они могут работать по одному.