В Москве экстренно госпитализирован дрессировщик Аскольд Запашный
31 июля 2018, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня утром экстренно госпитализирован дрессировщик Аскольд Запашный. СМИ ранее написали, что Запашный оказался в больнице, у него по пути на работу случился приступ панкреатита. Брат и коллега Аскольда Эдгард Запашный рассказал о состоянии дрессировщика.
Эдгард Запашный рассказал радиостанции «Говорит Москва», что они с братом ехали на работу из разных мест. По словам Эдгарда, брату стало немножко нехорошо, они вызвали ему скорую. Он отметил, что пока ещё рано говорить о точном диагнозе.
Сейчас вместе с Аскольдом в больнице его жена и мама. Эдгард Запашный подчеркнул, что если вдруг брата решат оставить в больнице, то представление, назначенное на завтра, всё равно не будет отменено. У братьев есть варианты, когда они могут работать по одному.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес