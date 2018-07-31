Милонов раскритиковал Бузову и пожелал телеведущей пойти доить коров

Депутат Государственной думы Виталий Милонов вновь обрушился с критикой на ведущую реалити-шоу "Дом-2", начинающую певицу Ольгу Бузову. По мнению Милонова, Бузова не умеет ни петь, ни двигаться на сцене, но активно использует в своих выступлениях нацистское приветствие. Танец Ольги Бузовой с бабушкой растрогал поклонников

Депутат назвал теледиву «порождением борделя под названием "Дом-2"», - передает «Пятый канал». Виталий Милонов сравнил Ольгу Бузову с кроликом. Он полагает, что Бузова не способна на какие-либо политические высказывания, поскольку «кролики не имеют национальности, как и не имеют мозгов».

Парламентарий посоветовал Ольге Бузовой заняться делом, сменить профессию. Как считает Милонов, ей лучше заняться кулинарными курсами или доить коров. «Лучше бы она занялась делом. Она и так уже немало натворила всего плохого в своей жизни и участвовала в этом бедламе под названием "Дом-2"», — подчеркнул Виталий Милонов.

Милонов критиковал Бузову не так давно. В мае он обрушился на певицу с критикой за намерение принять участие в конкурсе «Евровидение». Милонов тогда признался, что к «рептилоидам из "Дома-2"» относится негативно в «любых своих реинкарнациях», - сообщает URA.RU.