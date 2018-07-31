Автору серии романов о Гарри Поттере исполняется 53 года

Знаменитая британская писательница Джоан Кейт Роулинг празднует свой день рождения. Ей исполняется 53 года. Свой первый рассказ Роулинг сочинила в шесть лет, и с того момента она не переставала творить.

Мировую известность Джоан получила после написания романа о приключениях юного волшебника Гарри Поттера. Известно, что свою первую рукопись писательница отправила в 12 издательств, однако все они отказали в публикации. Агентство Bloomsberry согласилось напечатать дебютный роман Джоан Роулинг. После публикации писательница стала знаменитой у себя на родине и получила грант для написания продолжения романа.

Книги о Гарри Поттере стали самой продаваемой серией в мире, а Роулинг стала чуть ли не самой богатой женщиной в Великобритании.

Роулинг написала 7 книг о приключениях Гарри Поттера, которые были переведены на 67 языков. Писательница не раз намекала, что история о мире волшебства может быть продолжена, поклонники её творчества с нетерпением выхода книг в свет.