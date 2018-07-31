Поклонники подозревают, что у 48-летней Наоми Кэмпбелл скоро появится ребенок

Известный рэпер Джозеф Джуниор Аденуга, который встречается с моделью Наоми Кэмпбелл, признался, что скоро станет отцом. Поклонники звездной пары были шокированы, узнав из соцсетей данную новость.

Музыкант опубликовал на своей страничке снимок УЗИ, на котором отчетливо виден малыш. На фото, которое рэпер никак не подписал, можно увидеть дату – 30 июля – и фамилию Аденуга, передает teleprogramma.pro.

Фанаты были изумлены, поскольку не могут поверить в то, что 48-летняя Наоми Кэмпбелл станет матерью, однако подозревают, что это правда. Сама модель никак не комментирует эту информацию. Не исключено, что пара прибегла к услугам суррогатной матери. Скептические настроенные фолловеры полагают, что пара рассталась, а мужчине подарит малыша другая женщина.