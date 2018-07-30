Максакова порадовала поклонников видео в купальнике

Оперная дива Мария Максакова презентовала в Facebook новое видео из своего блога, где рассказала о своем участии в джазовом фестивале на Днепре. Жила Мария в престижном отеле «Украина».

Максакова поплавала в отельном бассейне, продемонстрировав на видео фигуру в красном купальнике. Выбравшись из воды, Мария кокетливо поправила лиф и бретельки. "Как всегда прекрасна и очаровательна! От вашей энергии и харизмы реально становится легче жить!", пишут поклонники.