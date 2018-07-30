Максакова порадовала поклонников видео в купальнике
30 июля 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
Оперная дива Мария Максакова презентовала в Facebook новое видео из своего блога, где рассказала о своем участии в джазовом фестивале на Днепре. Жила Мария в престижном отеле «Украина».
Максакова поплавала в отельном бассейне, продемонстрировав на видео фигуру в красном купальнике. Выбравшись из воды, Мария кокетливо поправила лиф и бретельки. "Как всегда прекрасна и очаровательна! От вашей энергии и харизмы реально становится легче жить!", пишут поклонники.
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