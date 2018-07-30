Экс-президент США Барак Обама зажигает на концерте Бейонсе

Экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы и его супругу Мишель нередко встретишь на концертах известных исполнителей. В последнее время пара часто посещает подобные мероприятия. Недавно супруги побывали на концерте американской певицы Бейонсе.

В Сеть выложили видео, где семейство Обамы зажигательно танцуют на мероприятии. Мишель и Барак не скрывали своих эмоций и подпевали своей любимой исполнительнице. Видео не только набрало большое количество просмотров, но и вызвало восторг у пользователей Сети, пишет «Телепрограмма». Многие отметили, что Барак Обама и его супруга Мишель ведут себя очень открыто и не боятся показать себя такими, какие они есть на самом деле.