Скончался российский актёр Сергей Шеховцов

Советский актёр Сергей Шеховцов скончался в понедельник на 57-м году жизни. Об этом сообщил Московский театр «Современник» на своей официальной странице в Facebook.

«У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова», - говорится в сообщении. Как сообщает источник, Сергей «начинал в «Современнике-2» практически мальчишкой», потом долгие годы сотрудничал с театром «Современник». «Каждая его роль в наших спектаклях была очень заметна и невероятно важна. Достаточно вспомнить две последние роли в спектаклях «ГенАцид. Деревенский анекдот» и «Не становись чужим», - пишет Московский театр.

Сергей Алексеевич Шеховцов — советский и российский актёр театра и кино. Родился 5 сентября 1961 года. Известен своими ролями в сериалах «Динозавр», «Маросейка, 12», «Дальнобойщики», «Кровавая барыня» и др.