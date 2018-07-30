Поклонники подозревают, что Регина Тодоренко ждет ребенка

На днях стало известно, что бывший солист группы Smash!! Влад Топалов сделал предложение телеведущей Регине Тодоренко. Поклонники пары подозревают, что молодая женщина ждет от возлюбленного ребенка.

Фолловеры Влада и Регины в социальной сети Instagram внимательно рассматривают каждый кадр и делают свои выводы. Многие заметили, что Тодоренко уже давно не носит подчеркивающие фигуру вещи. Более того, она обрезает все фотографии в купальниках, вследствие чего можно увидеть только ее лицо и плечи.

Последний снимок, по мнению пользователей соцсети, также говорит о беременности невесты. Особенно зоркие поклонники увидели, что на кадре в бикини Регина положила руку на живот, однако обрезала фотографию. Она, однако, упустила из виду, что пальцы все же заметны на фото.