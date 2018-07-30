Поклонники подозревают, что Регина Тодоренко ждет ребенка
30 июля 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
На днях стало известно, что бывший солист группы Smash!! Влад Топалов сделал предложение телеведущей Регине Тодоренко. Поклонники пары подозревают, что молодая женщина ждет от возлюбленного ребенка.
Фолловеры Влада и Регины в социальной сети Instagram внимательно рассматривают каждый кадр и делают свои выводы. Многие заметили, что Тодоренко уже давно не носит подчеркивающие фигуру вещи. Более того, она обрезает все фотографии в купальниках, вследствие чего можно увидеть только ее лицо и плечи.
Последний снимок, по мнению пользователей соцсети, также говорит о беременности невесты. Особенно зоркие поклонники увидели, что на кадре в бикини Регина положила руку на живот, однако обрезала фотографию. Она, однако, упустила из виду, что пальцы все же заметны на фото.
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