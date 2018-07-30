Джанабаеву и Меладзе назвали идеальной парой

Альбину Джанабаеву и Валерия Меладзе назвали идеальной парой. Супруги вышли вместе на красную дорожку во время официального закрытия музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Поклонникам пары понравилось платье Альбины необычного цвета с высоким разрезом на ноге.

Меладзе не стал наряжаться в торжественный костюм, ограничился легкой рубашкой и брюками, - сообщает teleprogramma.pro. В комментариях супругу Валерия Меладзе назвали "иконой стиля". И паре сделали комплименты: "Отлично выглядите, красивая пара", "Вы удивительно красивая пара! Вы прекрасно гармонируете друг с другом! Счастья и любви Вам!".

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)29 Июл 2018 в 10:24 PDT

А еще своими нарядами удивила Вера Брежнева. Кстати, бывший солистки группы "ВИА-Гра" вышли замуж за братьев Меладзе, Вера стала женой продюсера Константина, Альбина - певца Валерия.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)29 Июл 2018 в 10:47 PDT