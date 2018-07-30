Джанабаеву и Меладзе назвали идеальной парой
30 июля 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Альбину Джанабаеву и Валерия Меладзе назвали идеальной парой. Супруги вышли вместе на красную дорожку во время официального закрытия музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Поклонникам пары понравилось платье Альбины необычного цвета с высоким разрезом на ноге.
Меладзе не стал наряжаться в торжественный костюм, ограничился легкой рубашкой и брюками, - сообщает teleprogramma.pro. В комментариях супругу Валерия Меладзе назвали "иконой стиля". И паре сделали комплименты: "Отлично выглядите, красивая пара", "Вы удивительно красивая пара! Вы прекрасно гармонируете друг с другом! Счастья и любви Вам!".
А еще своими нарядами удивила Вера Брежнева. Кстати, бывший солистки группы "ВИА-Гра" вышли замуж за братьев Меладзе, Вера стала женой продюсера Константина, Альбина - певца Валерия.
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