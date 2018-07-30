Знаменитая фигуристка Татьяна Навка показала новые фото с мужем. Супруг олимпийской чемпионки - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Супруги неоднократно признавались, что из-за напряженной работы они встречаются, отдыхают, путешествуют не так часто, как хотелось бы. Подписчики Татьяны Навки подозревают, что она в третий раз станет матерью

На днях паре посчастливилось побывать в Баку - в столице Азербайджана прошел фестиваль "ЖАРА". Навка призналась, что ее покорил и сам фестиваль, и город, в котором снимались незабываемые кинофильмы. А когда рядом любимый муж - вообще красота. "...наконец-то посетили этот чудесный праздник песни, солнца и лета!!", - подписала Навка фото с Песковым.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)28 Июл 2018 в 2:15 PDT