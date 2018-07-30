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Татьяна Навка показала новые фото с мужем

30 июля 2018, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Навка показала новые фото с мужем
фото: соцсети

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка показала новые фото с мужем. Супруг олимпийской чемпионки - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Супруги неоднократно признавались, что из-за напряженной работы они встречаются, отдыхают, путешествуют не так часто, как хотелось бы. 

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Подписчики Татьяны Навки подозревают, что она в третий раз станет матерью

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Второй круг русского ада Андрея Караулова

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