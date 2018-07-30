Татьяна Навка показала новые фото с мужем
30 июля 2018, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка показала новые фото с мужем. Супруг олимпийской чемпионки - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Супруги неоднократно признавались, что из-за напряженной работы они встречаются, отдыхают, путешествуют не так часто, как хотелось бы.
На днях паре посчастливилось побывать в Баку - в столице Азербайджана прошел фестиваль "ЖАРА". Навка призналась, что ее покорил и сам фестиваль, и город, в котором снимались незабываемые кинофильмы. А когда рядом любимый муж - вообще красота. "...наконец-то посетили этот чудесный праздник песни, солнца и лета!!", - подписала Навка фото с Песковым.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес