Арнольд Шварценеггер раздавил лимузин на танке

Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин. Актер сел в принадлежащий ему танк М47 и безжалостно переехал девятиметровый автомобиль «Линкольн» со словами «Раздавим все, что найдем».

Съемка велась специально для телепрограммы. Арнольд Шварценеггер и ведущий программы Make It Джей Лено уселись в танк M47 Patton II, принадлежащий бывшему губернатору Калифорнии. Лено поинтересовался у «железного Арни», что именно он собирается раздавить своей 50-тонной машиной. «Раздавим все, что найдем», - бесшабашно ответил Шварценеггер.

На пути танка как раз попался девятиметровый черный лимузин Lincoln TownCar. Он и был расплющен всмятку гусеницами танка. Кому принадлежал уничтоженный автомобиль, не сообщается.