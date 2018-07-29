Арнольд Шварценеггер раздавил лимузин на танке
29 июля 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин. Актер сел в принадлежащий ему танк М47 и безжалостно переехал девятиметровый автомобиль «Линкольн» со словами «Раздавим все, что найдем».
Съемка велась специально для телепрограммы. Арнольд Шварценеггер и ведущий программы Make It Джей Лено уселись в танк M47 Patton II, принадлежащий бывшему губернатору Калифорнии. Лено поинтересовался у «железного Арни», что именно он собирается раздавить своей 50-тонной машиной. «Раздавим все, что найдем», - бесшабашно ответил Шварценеггер.
На пути танка как раз попался девятиметровый черный лимузин Lincoln TownCar. Он и был расплющен всмятку гусеницами танка. Кому принадлежал уничтоженный автомобиль, не сообщается.
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