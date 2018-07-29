Ольга Орлова сбежала в метро от тайфуна в Японии

Ольга Орлова пообещала как-то сыну Артему, что обязательно отправится с ним в Японию. Певица сдержала обещание. Никто и подумать не мог, что мама с сыном станут свидетелями разыгравшейся стихии.

Ольга Орлова и Артем не пострадали. Ольга с юмором отнеслась к ситуации, отметив, что если бы не тайфун, она вряд ли когда-нибудь увидела японское метро. Оно ей не понравилось. "С нашим не сравнить", - рассказала Ольга.

Тайфун "Джондари" оставил без электроснабжения тысячи японских домов. Отменены сотни авиарейсов, задерживаются поезда. Пострадали 16 человек.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)28 Июл 2018 в 3:16 PDT