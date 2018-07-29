Филипп Киркоров рассказал, что совсем скоро зрители увидят вторую часть клипа "Цвет настроения синий" под названием "Ибица". Ее премьерный показ пройдет в начале осени: "Опять будет жесть такая".

Об этом Киркоров сообщил в Instagram. И предложил приготовиться писать новые петиции, возмущенные отзывы, а также придумать ему казнь, например, четвертовать на Красной площади. Певец уверен, что клип "взбаламутит нашу пуританскую общественность".

Ранее россиян возмутил скандальный клип на песню "Цвет настроения синий" с нецензурной бранью, да и вообще его поведение последнее время. Они даже стали обращаться к Алле Пугачевой с просьбой вразумить бывшего мужа.