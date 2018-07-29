Российские поклонники британской группы Gorillaz безумно расстроены. Первое в России выступление музыкантов в московском Парке Горького сорвалось из-за грозы и силнейшего ливня.

Всего несколько композиций успели сыграть Gorillaz и началась сильнейшая гроза. Музыканты промокли под проливным дождем до нитки, аппаратура отказала, на экране появилось сообщение: «По техническим причинам группа Gorilaz не может продолжать выступление. Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам»

Публикация от being.damon.albarn (@being.damon.albarn)28 Июл 2018 в 1:18 PDT

«Мы опустошены тем, что наше выступление прервала гроза. Но это то, что не поддается контролю. На первом месте всегда ваша безопасность», — написали музыканты в Twitter.

Поклонники, конечно, расстроены, что прозвучали всего семь песен группы, но понимают, что форм-мажорные обстоятельства не подвластны никому.

«Эй, ребята, хотя концерт длился недолго, это было действительно круто. Вы не виноваты в начале сильной грозы. Мы всегда готовы снова встретиться с вами в России», «Мы так долго ждали этого концерта в России, и так не хотели отпускать «Гориллаз»! Скандировали, пока не вымокли до нитки!», «Когда концерт отменили из-за ливня, остаётся только пересматривать самый эпичный момент из тех, что всё-таки были. И вспоминать ощущение дрожащих от кайфа коленок», - написали фанаты группы в Сети.