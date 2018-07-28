Валентина Терешкова навестила Иосифа Кобзона в больнице

Находящегося в больнице народного артиста СССР и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона навестила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Об этом сообщила супруга артиста.

«Валентина Владимировна приходила в больницу в минувшую пятницу. Столько перечислила фамилий, кто волнуется, передает приветы. У меня даже в голове все не уложились. Иосиф Давыдович улыбался, когда увидел ее. Очень был доволен», - рассказала супруга артиста Нелли Кобзон.

Супруга Иосифа Кобзона отметила, что в настоящее время не отвечает на телефонные звонки, чтобы не отвлекаться, но ей известно, что многие неравнодушные люди беспокоятся о его состоянии.

«Я хотела бы попросить всех, кто беспокоится, продолжить желать Иосифу Давыдовичу добра, хорошей энергии, здоровья», - приводят ее слова «Известия».