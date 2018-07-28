Светлана Дружинина объявила, что актерский состав для нового продолжения фильма о гардемаринах уже утвержден. На своей странице в социальной сети она уже начала знакомить зрителей с уже полюбившимися артистами и молодыми дарованиями, которые снимутся в четвертом фильме полюбившихся россиянам «Гардемаринов».

Не обойдется в фильме без политики и сюрпризов. «Упорная борьба за Крым порождает множество международных интриг вокруг российского престола. Как и прежде Екатерина II призывает своих верных гардемаринов разорвать тайный узел заговора. Путем невероятных приключений – драк и погонь; при помощи мудрости разума и ловкости молодого поколения гардемаринов - им удается выполнить тайное поручение государыни и в самый решительный момент сражения помочь полководцу Суворову одержать историческую победу!», - кратко рассказала режиссер о сюжете фильма.

А вот и сюрприз. В картину возвращается де Брильи, а значит — и актер Михаил Боярский. «Ка-ак ?!.. де Брильи погиб на водяной мельнице! – скажете вы. Но у него есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас в нашем фильме. Какая именно, увидите. Но она абсолютно достоверна. На нашей земле многие воскресали и, как скажет один из исторических героев нашего фильма: «Не оскудеет чудом Русская земля!» , - интригует зрителей Дружинина.

Ну, а любимая тройка гардемаринов выглядит так: Леша Корсак – по-прежнему Дмитрий Харатьян, Никиту Оленева сыграет Михаил Мамаева. Павла Горина. – Александр Домогаров.