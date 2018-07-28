Пугачева врет от неуверенности и мне ее жалко, уличил Примадонну Стас Садальский

Примадонна все время врет, такие выводы сделал Стас Садальский после просмотра последнего интервью Аллы Пугачевой. Разговор по душам с Олегом Меньшиковым показался артисту и скандальному блогеру слишком пафосным.

«Вранье на вранье. С самого начала говорит, что ее назвали в честь Аллы Илларионовой. А этого сделать не могли. Пугачева родилась в 1949 году, а Илларионова стала известна лишь в 1953-м, когда вышла картина «Садко». Тогда она произвела настоящий фурор: даже Чарли Чаплин был поражен ее красотой. Аллу Илларионову звали сниматься за границу, но Госкино не отпустило. Сказали, что она занята до 2000 года. В общем, в 49-м актриса была еще никому не известной студенткой, и родители Пугачевой ее знать просто не могли», - пытался уличить во лжи Примадонну Садальский.

Уверен актер, что Алла Борисовна врет и о своих дружеских отношениях с Высоцким. Он считает, что популярный актер просто не мог малознакомой певице, с которой встретился в лифте сказать: «Что ты, свинья, не здороваешься?», как рассказала в интервью Пугачева. Это просто было не в его стиле, да к тому же он никогда так не обращался с женщинами. «Он держал дистанцию. Попса это другая, низшая каста. Актеры никогда с попсой не общаются, они – другие люди. Это как дворяне и плебеи. Поздороваться могут, но сесть за один стол – ни за что», - пояснил Садальский «Собеседнику».

Зачем Пугачевой на всю страну выдумывать небылицы? Садальский считает, что все это показное величие от сильной неуверенности в себе. Уверенный в себе и счастливый человек никогда не будет врать и выставлять свое счастье напоказ. Садальский раскритиковал и «самый счастливый» по словам Примадонны брак в ее жизни, напомнив, что она сама же впервые призналась, что они с мужем живут в разных спальнях.

«Аллусик говорит: «Нынешний брак – самый лучший. Мой муж такой красивый, умный. У нас с ним сплошное взаимопонимание!» – продолжает Садальский. – Я, когда это услышал, сразу сказал: «Боже, именно о том, чего ей не хватает, она и говорит. Мне ее так жалко стало!», - замечает артист.

Надо сказать, что скандальный артист не первый раз нападет на молодого супруга Аллы Борисовны. Это противостояние длятся довольно долго, и многие поклонники уже предупреждали Стаса, что терпение Галкина когда-нибудь все же может лопнуть, и тогда молодой человек начнет мстить.

«Да кто такой Галкин? Абсолютно пустое место! Но без мыла лезет, молодец. Знает, что и где нужно сказать!», - иронизирует Стас Садальский. Пользователи Сети понимают, что скандальный актер в очередной раз «приложил» звездное семейство и с удовольствием ждут развития событий.