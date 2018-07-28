Танец Ольги Бузовой с бабушкой растрогал поклонников

Танец певицы и телеведущей Ольги Бузовой с ее бабушкой растрогал поклонников. Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись, на которой они с пожилой дамой кружатся по комнате.

Многие отметили, что бабушка Ольги в свои годы не теряет энергии и грациозности, а также обратили внимание на то, с какой нежностью певица смотрит на свою старшую родственницу.

Бабушка Бузовой также изумила подписчиков знаменитости своим моложавым видом: она запечатлена в модных джинсах, футболке без рукавов и босоножках. Алла Тимофеевна, которой скоро исполнится 80 лет, также не перестает делать маникюр, макияж и укладку и, очевидно, является примером для своей звездной внучки.