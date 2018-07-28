Танец Ольги Бузовой с бабушкой растрогал поклонников
28 июля 2018, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
Танец певицы и телеведущей Ольги Бузовой с ее бабушкой растрогал поклонников. Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись, на которой они с пожилой дамой кружатся по комнате.
Многие отметили, что бабушка Ольги в свои годы не теряет энергии и грациозности, а также обратили внимание на то, с какой нежностью певица смотрит на свою старшую родственницу.
Бабушка Бузовой также изумила подписчиков знаменитости своим моложавым видом: она запечатлена в модных джинсах, футболке без рукавов и босоножках. Алла Тимофеевна, которой скоро исполнится 80 лет, также не перестает делать маникюр, макияж и укладку и, очевидно, является примером для своей звездной внучки.
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