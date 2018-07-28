Настя Каменских поразила поклонников снимком в леопардовом купальнике
28 июля 2018, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая певица Настя Каменских в последнее время вновь набрала вес и теперь может сравниться с самой Ким Кардашьян. Поклонники пришли в восторг от нового снимка артистки, опубликованного в соцсети.
Известно, что Настя долгое время боролась с лишними килограммами, однако теперь она решила смириться со своими пышными формами. На фотографии Каменских позирует в слитном леопардовом купальнике, который выгодно подчеркивает ее фигуру.
Многие отметили, что певица действительно стала похожа на американскую светскую львицу, которая славится своими эффектными нарядами. Нашлись, однако, и те, кому не понравился излишне смелый кадр. Они призвали Настю быть более скромной.
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