Настя Каменских поразила поклонников снимком в леопардовом купальнике

Знаменитая певица Настя Каменских в последнее время вновь набрала вес и теперь может сравниться с самой Ким Кардашьян. Поклонники пришли в восторг от нового снимка артистки, опубликованного в соцсети.

Известно, что Настя долгое время боролась с лишними килограммами, однако теперь она решила смириться со своими пышными формами. На фотографии Каменских позирует в слитном леопардовом купальнике, который выгодно подчеркивает ее фигуру.

Многие отметили, что певица действительно стала похожа на американскую светскую львицу, которая славится своими эффектными нарядами. Нашлись, однако, и те, кому не понравился излишне смелый кадр. Они призвали Настю быть более скромной.