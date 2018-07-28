Возлюбленная покойного актера Хита Леджера вышла замуж

Возлюбленная актера Хита Леджера, который скончался десять лет назад, вышла замуж. Актриса Мишель Уильямс долгое время скрывала свою личную жизнь, однако теперь выяснилось, что она стала женой.

37-летняя знаменитость сыграла свадьбу с музыкантом группы Mount Eerie. Церемония прошла в строжайшей тайне, на ней присутствовали только два свидетеля, дочка Мишель от связи с Хитом Леджером и сын жениха от предыдущего брака. Как сообщает "7 Дней", не исключено, что новоиспеченных супругов когда-то сблизила потеря близких. Уильямс пришлось пережить смерть возлюбленного, а ее избранник похоронил мать своей дочки.

Ранее Мишель признавалась, что после кончины Леджера в 28 лет она долго страдала, однако не утратила надежду вновь встретить любовь.