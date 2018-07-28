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"В мою кровь подмешали чужую ДНК", дочь Мишулина обвинили во лжи Тимура Еремеева

28 июля 2018, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

"В мою кровь подмешали чужую ДНК", дочь Мишулина обвинили во лжи Тимура Еремеева
Фото: Instagram

Тимур Еремеев специально испортил результаты ДНК, чтобы выдать себя за сына Спартака Мишулина, утверждает дочь известного артиста и заявляет, что и дальше намерена отстаивать «честь семьи» в суде. «Санта Барбара» Карины Мишулиной и Тимура Еремеева как многосерийный сериал, где борьба за признание родства то затихает, то вспыхивает с новой силой.

Казалось бы, результаты ДНК-теста, который установил их родство, должны были навсегда расставить точки над i в громком скандале, но не тут-то было. Карина Мишулина обвинила предполагаемого брата во лжи и сообщила, что имеет на руках документы, доказывающие обман Еремеева.

«Он сделал пластическую операцию, чтобы быть внешне похожим на моего отца. Это давняя и спланированная акция. И еще нам удалось выяснить, что в мою кровь подмешали мужское ДНК. Они подмешали в мою кровь чужую, чтобы сделать меня его сестрой. У нас есть доказательства, документ на 12-ти листах», — цитирует Карину «СтарХит».

Кто эти таинственные «они», которым позарез нужно сделать Тимура сделать сыном Спартака Мишулина женщина объяснить не может. Но уверена, что это целенаправленная спланированная акция, в которой участвуют сильные мира сего. «За ним реально стоят серьезные люди, которые задумали сделать его звездой. Они бы сделали это с нами или без нас. Просто снимали бы программы с одним Еремеевым, без моего участия. Но думаю, в ближайший месяц весь этот ад закончится», — сообщила дочь популярного артиста.

Но чем основывается уверенность Карины Мишулиной, что эпопея с родством скоро закончится, пока не ясно. Возможно документы и доказательства в ближайшее время будут представлены суду. В любом случае и вторая сторона конфликта так же неоднократно высказывала желание как можно скорее разобраться в ситуации.

Второй круг русского ада Андрея Караулова

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