Ольга Бузова оказалась под капельницей

У Ольги Бузовой в жизни сейчас довольно сложный период. Недавно она попала в ДТП, появились слухи о возможном закрытии "Дома-2", у певицы много выступлений. Все это не может не сказаться на здоровье. Бузова попала в серьезное ДТП на МКАДе

Врачи были вынуждены поставить Ольге витаминную капельницу, чтобы придать артистке сил. После того, как Бузова почувствовала себя лучше, она уехала в Ригу, на очередной концерт.

Поклонники звезды советуют ей беречь себя, так как больная артистка вряд ли кому-нибудь нужна.