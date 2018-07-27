Ольга Бузова оказалась под капельницей
27 июля 2018, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
У Ольги Бузовой в жизни сейчас довольно сложный период. Недавно она попала в ДТП, появились слухи о возможном закрытии "Дома-2", у певицы много выступлений. Все это не может не сказаться на здоровье.
Врачи были вынуждены поставить Ольге витаминную капельницу, чтобы придать артистке сил. После того, как Бузова почувствовала себя лучше, она уехала в Ригу, на очередной концерт.
Поклонники звезды советуют ей беречь себя, так как больная артистка вряд ли кому-нибудь нужна.
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