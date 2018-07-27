Елена Кондулайнен показала себя в купальнике

Актриса Елена Кондулайнен, которой в этом году исполнилось 60 лет, продемонстрировала стройную фигуру в бикини. Она опубликовала свое фото на фоне озера Иссык-Куль. На ней модный двухцветный купальник.

Елена вместе с группой актеров приехала в Кыргызстан на Неделю российского кино. Популярной актрисе Звезде вручили медаль и присвоили звание "Лучший работник культуры Кыргызстана".

Напомним, у Кондулайнен двое взрослых сыновей, подрастают внуки, при этом Елена и сейчас пользуется большой популярностью у мужчин. А сердце Кондулайнен свободно.