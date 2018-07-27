Елена Кондулайнен показала себя в купальнике
27 июля 2018, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Елена Кондулайнен, которой в этом году исполнилось 60 лет, продемонстрировала стройную фигуру в бикини. Она опубликовала свое фото на фоне озера Иссык-Куль. На ней модный двухцветный купальник.
Елена вместе с группой актеров приехала в Кыргызстан на Неделю российского кино. Популярной актрисе Звезде вручили медаль и присвоили звание "Лучший работник культуры Кыргызстана".
Напомним, у Кондулайнен двое взрослых сыновей, подрастают внуки, при этом Елена и сейчас пользуется большой популярностью у мужчин. А сердце Кондулайнен свободно.
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