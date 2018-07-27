Музыкант Евгений Осин решил продать квартиру, поскольку у него начались серьезные финансовые проблемы. Пока Евгений находился в больнице, у него закончились сбережения, а работать он пока не в состоянии.

В планах певца после продажи купить квартиру поменьше, а на разницу жить, пишет "СтарХит". Стоимость квартиры музыканта размером свыше 100 квадратных метров оценивают в 30 млн рублей. Живет Осин в квартире один, иногда его навещает певец Александр Зарецкий, посещает его также медсестра, которая осматривает сломанную руку, с грустью говорит Евгений.

Единственная радость, что он помирился с дочерью, они иногда говорят по телефону. Певец жалеет, что не может пока помочь ей материально.