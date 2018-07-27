Евгений Осин решил продать квартиру
27 июля 2018, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкант Евгений Осин решил продать квартиру, поскольку у него начались серьезные финансовые проблемы. Пока Евгений находился в больнице, у него закончились сбережения, а работать он пока не в состоянии.
В планах певца после продажи купить квартиру поменьше, а на разницу жить, пишет "СтарХит". Стоимость квартиры музыканта размером свыше 100 квадратных метров оценивают в 30 млн рублей. Живет Осин в квартире один, иногда его навещает певец Александр Зарецкий, посещает его также медсестра, которая осматривает сломанную руку, с грустью говорит Евгений.
Единственная радость, что он помирился с дочерью, они иногда говорят по телефону. Певец жалеет, что не может пока помочь ей материально.
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