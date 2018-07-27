Алена Водонаева: снова - замуж
27 июля 2018, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
Алена Водонаева, одна из самых известных бывших участниц реалити-шоу «Дом-2», телеведущая, модель снова вышла замуж. Она еще раз обменялась кольцами со своим мужем, музыкантом Алексеем Косинусом в Лас-Вегасе.
Алена поделилась с аудиторией своими впечатлениями и ощущениями после состоявшегося бракосочетания.
«Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой, известной старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там «ячеек общества». Нас обвенчал самый милый и старенький священник», – рассказала Алена.
Поклонники поздравили Водонаеву и пожелали ей счастья в браке и всего самого наилучшего, как пишет сайт Подмосковье сегодня.
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