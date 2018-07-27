Михаил Боярский осадил ведущего в эфире программы «Доброе утро». Ведущий Сергей Бабаев задал некорректный вопрос артисту, тем самым вызвал недовольство пользователей соцсети.

Темой программы стали «Питерские маршруты от народного артиста РСФСР Михаила Боярского», передаёт «Телепрограмма». Бабаев попросил Михаила рассказать, какие места стоит посмотреть в северной столице. При этом он перечислил главные «визитные карточки» Питера, такие как Исаакиевский собор и Ростральные колонны, назвав их тривиальными.

Боярский немного удивился такому высказыванию, но деликатно ответил на невежественное утверждение. «Пойдите в Летний Сад. Там такие люди ходили по этому саду… Можно быть причастным к этой прогулке», - посоветовал Михаил.