Дмитрий Маликов: На нашу семью обрушились хакерские взломы
27 июля 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Российский певец и композитор Дмитрий Маликов рассказал, что в аккаунты его семьи в соцсетях пытаются взломать хакеры. Уже пару дней не работает страница его дочери Стефании в Instagram, а вчера от его имени в Twitter была опубликована скандальная шутка о представителях меньшинств. Сейчас данный пост удален.
«Друзья! На нашу семью усилились хакерские взломы. В частности, у моей дочери Стефании несколько дней не работает здесь страница. Мы работаем над восстановлением и надеемся, что все вернется! Оставайтесь с нами и будьте осторожны!» – написал Маликов подписчикам.
По поводу поста в Twitter Маликов также дал пояснение. «Что это было, я не понимаю, но это выскочило на моей странице... Люди, живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите, если кому невольно доставил неприятные эмоции», – рассказал артист.
Поклонники поддержали Маликова и пожелали удачи, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.
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