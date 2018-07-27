Дмитрий Маликов: На нашу семью обрушились хакерские взломы

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов рассказал, что в аккаунты его семьи в соцсетях пытаются взломать хакеры. Уже пару дней не работает страница его дочери Стефании в Instagram, а вчера от его имени в Twitter была опубликована скандальная шутка о представителях меньшинств. Сейчас данный пост удален.

«Друзья! На нашу семью усилились хакерские взломы. В частности, у моей дочери Стефании несколько дней не работает здесь страница. Мы работаем над восстановлением и надеемся, что все вернется! Оставайтесь с нами и будьте осторожны!» – написал Маликов подписчикам.

По поводу поста в Twitter Маликов также дал пояснение. «Что это было, я не понимаю, но это выскочило на моей странице... Люди, живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите, если кому невольно доставил неприятные эмоции», – рассказал артист.

Поклонники поддержали Маликова и пожелали удачи, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.