Канал ТНТ прокомментировал информацию о закрытии "Дома-2"
27 июля 2018, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
ТНТ рассчитывает, что съемочная площадка реалити-шоу "Дом-2" останется на прежнем месте. У телеканала действующий договор с подрядчиком, поэтому там уверены, что договоренности в рамках контракта будут соблюдены.
Земли и нежилые строения на этой территории принадлежат компании "ЕТК-Инвест". В пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы сообщили, что собственник уже уведомлен об изъятии земель для госнужд. Как сообщалось ранее, по этим землям будет проходить новая дорога из Саларьево в деревню Марьино.
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