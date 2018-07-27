ТНТ рассчитывает, что съемочная площадка реалити-шоу "Дом-2" останется на прежнем месте. У телеканала действующий договор с подрядчиком, поэтому там уверены, что договоренности в рамках контракта будут соблюдены. "Дому-2" грозит закрытие?

Земли и нежилые строения на этой территории принадлежат компании "ЕТК-Инвест". В пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы сообщили, что собственник уже уведомлен об изъятии земель для госнужд. Как сообщалось ранее, по этим землям будет проходить новая дорога из Саларьево в деревню Марьино.