Актриса сериала «Счастливы вместе», сыгравшая Дашу Букину, Наталья Бочкарёва сообщила СМИ, что не собирается выходить замуж.

По её словам, игра в «предложение-помолвку-свадьбу» для неё давно не актуальна, а её возлюбленный и так дарит ювелирные украшения без повода. «Мы действительно счастливы вместе даже без официально узаконенных отношений. Надеюсь, это уже навсегда. Выходить замуж точно не планирую»,- рассказала актриса изданию «СтарХит».

Напомним, что Наталья развелась со своим мужем в 2010 году. От брака у неё осталась дочка Маша и сын Ваня. Сейчас Бочкарёва живёт с другим мужчиной, с которым обрела счастье.