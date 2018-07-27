Актриса сериала "Счастливы вместе" отказалась выходить замуж
27 июля 2018, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса сериала «Счастливы вместе», сыгравшая Дашу Букину, Наталья Бочкарёва сообщила СМИ, что не собирается выходить замуж.
По её словам, игра в «предложение-помолвку-свадьбу» для неё давно не актуальна, а её возлюбленный и так дарит ювелирные украшения без повода. «Мы действительно счастливы вместе даже без официально узаконенных отношений. Надеюсь, это уже навсегда. Выходить замуж точно не планирую»,- рассказала актриса изданию «СтарХит».
Напомним, что Наталья развелась со своим мужем в 2010 году. От брака у неё осталась дочка Маша и сын Ваня. Сейчас Бочкарёва живёт с другим мужчиной, с которым обрела счастье.
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