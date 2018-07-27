Дмитрий Маликов впервые показал лицо маленького сына

Известный российский композитор и музыкант Дмитрий Маликов в четверг впервые показал поклонникам лицо своего маленького сына. Артист опубликовал снимок в день, когда малышу исполнилось полгода.

На фотографии можно увидеть Дмитрия Маликова, на котором надет слинг с ребенком. Маленький Марк одет в белое боди и белые носочки. Артист поблагодарил поклонников за поздравления в адрес его сына.

Отметим, что фанаты музыканта не раз просили своего кумира показать снимок мальчика, однако Дмитрий и члены его семьи держали внешность Марка в секрете. Поклонники пришли в восторг от кадра и сочли, что ребенок очень похож на жену Маликова Елену.