"Дому-2" грозит закрытие?

В Сети появилась информация о том, что нашумевший телепроект «Дом-2» скоро закроют. Большинство пользователей одобрили такую инициативу.

Скандальное телешоу «Дом-2» выходит на канале ТНТ практически 15 лет. Несмотря на негодование общественности по поводу самой телестройки, многие участники проекта смогли построить любовь и создать крепкие семьи.

Накануне стало известно, что «Дом-2» могут закрыть. Как сообщает «Телепрограмма», основная съёмочная площадка проекта, которую называют «Поляна», расположена под Москвой около коттеджного поселка Летова Роща. На этом месте планируется постройка автомобильной магистрали. Вместо «лобного места» собираются возвести остановку для скоростного трамвая, передаёт источник.

Пиар-директор телеканала пока не комментирует эту информацию, однако пользователи Сети призывают как можно скорее закрыть шоу и начать стройку.