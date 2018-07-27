Поклонники не узнали жену Андрея Малахова на недавнем снимке

Поклонники не узнали супругу телеведущего Андрея Малахова на недавней фотографии. Мужчина опубликовал снимок, на котором он и молодая блондинка запечатлены лежащими на пляже Лазурного берега.

Женщина выглядывает из-за спины Андрея, вследствие чего можно увидеть лишь часть ее лица. Некоторые подписчики Малахова начали беспокоиться, поскольку решили, что телеведущий отдыхает с неизвестной дамой, передает URA.RU.

Удивительно, но многие приняли даму за скандально известную Диану Шурыгину. Все домыслы, однако, оказались неверными. Андрей отправился в отпуск вместе с супругой Натальей, которой, очевидно материнство пошло на пользу. Шкулева действительно стала выглядеть моложе.