Поклонники не узнали жену Андрея Малахова на недавнем снимке
27 июля 2018, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники не узнали супругу телеведущего Андрея Малахова на недавней фотографии. Мужчина опубликовал снимок, на котором он и молодая блондинка запечатлены лежащими на пляже Лазурного берега.
Женщина выглядывает из-за спины Андрея, вследствие чего можно увидеть лишь часть ее лица. Некоторые подписчики Малахова начали беспокоиться, поскольку решили, что телеведущий отдыхает с неизвестной дамой, передает URA.RU.
Удивительно, но многие приняли даму за скандально известную Диану Шурыгину. Все домыслы, однако, оказались неверными. Андрей отправился в отпуск вместе с супругой Натальей, которой, очевидно материнство пошло на пользу. Шкулева действительно стала выглядеть моложе.
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