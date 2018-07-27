Известная телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова давно находится в статусе «завидной невесты». Участнику скандального телешоу Роману Гриценко Ольга неоднократно давала шанс. Однако парень так и не смог оправдать доверие Бузовой.

Гриценко на протяжении шести месяцев пытается добиться расположения Ольги, но их отношения так и не развились в полноценный роман. При этом молодой человек начинал встречаться с другими участницами телестройки. Однако он возвращался к Бузовой, так как понял, что испытывает к ней сильные чувства.

На днях Ольга и Роман публично поругались, передаёт «Телепрограмма». Бузова хотела поговорить с молодым человеком, но в итоге обиделась на его поведение. Телеведущая сказала, что не намерена спорить с Романом и разговаривать с ним. Роман проигнорировал заявления Бузовой, а Ольга покинула лобное место.