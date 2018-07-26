Израиль потеряет права на проведение конкурса «Евровидение» в 2019 году, если в течение пяти дней не внесет его куратору, Европейскому вещательному союзу, залог в размере 12 миллионов евро.

Израильская телерадиовещательная корпорация, ответственная за проведение «Евровидения», направила письмо первым лицам государства – премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру финансов Моше Кахлону и министру связи Аюбу Кара. В письме сообщается, что корпорация отменит «Евровидение», если ей не будет предоставлен соответствующий бюджет для его проведения, а также сумма в 12 миллионов евро для внесения на залоговый депозит.

«Евровидение» в Израиле уже в который раз оказывается под угрозой срыва. Ранее организаторам не понравился Иерусалим в качестве площадки для проведения конкурса. Они сочли этот город излишне политизированным, но итоговая площадка до сих пор не определена. Затем местные ортодоксы заявили, что открытие конкурса в субботу оскорбляет их чувства верующих.

Следом Ирландия и Марокко объявили о бойкоте израильского «Евровидения». Ко всему прочему, создателей песни для победительницы конкурса в Лиссабоне Нетты Барзилай обвинили в нарушении авторских прав, сообщает РИА Новости.