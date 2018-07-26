Юлия Пересильд показала танцующую дочку

Юлия Пересильд опубликовала видеозапись со своей дочерью Анной. Старшей дочери актрисы всего 9 лет, но она, видимо, уже знает, кем будет в будущем. Девочка хочет танцевать, хотя может еще и передумать, размышляет мама.

"Ты видишь этих маленьких Больших людей и понимаешь, что все не зря. Что они твои и уж очень похожи на тебя", — написала актриса под видео.

Ольга Слуцкер отметила в комментариях, что у Анны море харизмы и она потрясающе слышит музыку.

Юлия Пересильд занимается воспитанием двух дочерей - Анны и Марии. Только в прошлом году актриса открыла правду, что отцом девочек является Алексей Учитель, передает teleprogramma.pro.