Певица Таня Терешина сообщила о своей второй беременности
26 июля 2018, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]
Певица и бывшая солистка группы Hi-Fi рассказала подписчикам о своей второй беременности на официальной странице Instagram, опубликовав фотографию с животом.
«Еще осталось полсрока отмотать, и на диету», – написала под фотографией артистка.
Поклонники Терешиной сразу же стали писать комментарии под фотографией. Они сказали, что уже давно заметили изменения в ее фигуре, и стали поздравлять будущую маму, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.
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