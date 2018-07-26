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Певица Таня Терешина сообщила о своей второй беременности

26 июля 2018, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Таня Терешина сообщила о своей второй беременности
globallookpress.com

Певица и бывшая солистка группы Hi-Fi рассказала подписчикам о своей второй беременности на официальной странице Instagram, опубликовав фотографию с животом.
«Еще осталось полсрока отмотать, и на диету», – написала под фотографией артистка.
Поклонники Терешиной сразу же стали писать комментарии под фотографией. Они сказали, что уже давно заметили изменения в ее фигуре, и стали поздравлять будущую маму, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Второй круг русского ада Андрея Караулова

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