Дмитрий Маликов рассказал, что нужно для успеха в шоу-бизнесе

Популярный певец Дмитрий Маликов решил рассказать, в чем секрет успеха в шоу‐бизнесе, и поделился им со своими поклонниками в Twitter. По его словам, для этого нужно быть либо евреем, либо гомосексуалистом.

Маликов жалеет, что ни одной из этих составляющих успеха у него нет, пишет Ura.ru. В комментариях поклонники осудили певца за то, что он не толерантен к представителям других религий и сексуальных меньшинств.

Маликов удалил твит, размещенный вчера. Но скрины-то остались.