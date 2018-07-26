Дмитрий Маликов рассказал, что нужно для успеха в шоу-бизнесе
26 июля 2018, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный певец Дмитрий Маликов решил рассказать, в чем секрет успеха в шоу‐бизнесе, и поделился им со своими поклонниками в Twitter. По его словам, для этого нужно быть либо евреем, либо гомосексуалистом.
Маликов жалеет, что ни одной из этих составляющих успеха у него нет, пишет Ura.ru. В комментариях поклонники осудили певца за то, что он не толерантен к представителям других религий и сексуальных меньшинств.
Маликов удалил твит, размещенный вчера. Но скрины-то остались.
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