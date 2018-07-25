Тайный возлюбленный Жанны Фриске рассказал подробности их романа

Танцор Петр Никитин, который был возлюбленным покойной певицы Жанны Фриске, прошел проверку на детекторе лжи. Мужчина рассказал подробности своего романа с артисткой, который длился более четырех лет.

Оказалось, что данный роман Жанна афишировать не хотела, поскольку надеялась сохранить эти чувства исключительно для себя. Петр поддерживал возлюбленную, вследствие чего об их отношениях знали только родные люди и близкие друзья.

В рамках телешоу "Прямой эфир" танцор отметил, что Фриске хотела родить от него ребенка, однако впоследствии она выбрала свою карьеру и предпочла расстаться с Никитиным. Кроме того, танцор заявил, что не принимал никаких дорогих подарков от своей знаменитой подруги и подчеркнул, что в его отношении к женщине не было никакой корысти.

Позже выяснилось, что Петр слукавил, отвечая на некоторые вопросы. Выяснилось, что на самом деле Жанна не говорила ему о своих планах стать матерью, а также не раз дарила ему недешевые вещи.