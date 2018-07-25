Мария Максакова оскорблена: мать не поздравила ее с днем рождения
25 июля 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
Оперная певица Мария Максакова заявила, что она возмущена поведением своей матери. Артистка Людмила Максакова, согласно последней информации, не поздравила свою дочь с днем рождения в минувший вторник.
Мария, которая, очевидно, была очень задета поступком мамы, поделилась сообщением об инциденте в социальной сети. Максакова отметила, что ей позвонил 14-летний сын и пожелал всех благ, а вот мать так и не нашла времени набрать номер дочки. "Вот же семейка", – резюмировала оперная певица.
Ранее знаменитость опубликовала на своей страничке в соцсети поздравление для сына Ильи, поскольку не смогла дозвониться до мальчика в день его рождения.
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