Мария Максакова оскорблена: мать не поздравила ее с днем рождения

Оперная певица Мария Максакова заявила, что она возмущена поведением своей матери. Артистка Людмила Максакова, согласно последней информации, не поздравила свою дочь с днем рождения в минувший вторник.

Мария, которая, очевидно, была очень задета поступком мамы, поделилась сообщением об инциденте в социальной сети. Максакова отметила, что ей позвонил 14-летний сын и пожелал всех благ, а вот мать так и не нашла времени набрать номер дочки. "Вот же семейка", – резюмировала оперная певица.

Ранее знаменитость опубликовала на своей страничке в соцсети поздравление для сына Ильи, поскольку не смогла дозвониться до мальчика в день его рождения.