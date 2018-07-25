Влад Топалов сделал предложение Регине Тодоренко

В среду, 25 июля, известный российский артист, бывший солист поп-группы Smash!!, сделал предложение телеведущей Регине Тодоренко. В настоящий момент влюбленные знаменитости отдыхают в Сен-Тропе.

Буквально пару часов назад на страничках Влада и Регины появились фотографии, на которых запечатлены счастливая Тодоренко с заветным кольцом на безымянном пальце. Многие поклонники отметили, что Топалов подарил своей девушке весьма дорогое украшение в качестве символа своей любви.

На снимках Регина и Влад выглядят по-настоящему отдохнувшими и счастливыми. Отметим, что для Топалова этот брак станет вторым.