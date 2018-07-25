47-летняя Анита Цой опубликовала фото в купальнике

Известная певица Анита Цой не раз признавалась, что всю свою жизнь борется с лишним весом. После родов певица сильно поправилась и долгое время не могла взять себя в руки. Однако ради возлюбленного артистка смогла привести себя в форму.



Анита Цой признаётся, что иногда лишние килограммы к ней возвращаются, но певица находит в себе силы похудеть, передаёт teleprogramma.pro.

На своей страничке в Instаgram певица опубликовала фото, в котором она позирует в купальнике. Поклонники отметили её хорошую фигуру и внешние данные. «Анита, вы супер! Фигура просто отпад», «Аниточка! Ты красива как в 25 лет, как это у тебя получается», «Вы прям не стареете», - пишут подписчики в комментариях.

Певица также завела отдельный блог, где она делится с фанатами своими секретами красоты и здоровья. В своём аккаунте она рассказывает, как ухаживать за собой и следить за своим здоровьем.